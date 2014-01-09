مقتل وإصابة 11 شخصا فى هجوميْن شمال شرقى بغداد

ذكرت الشرطة العراقية أن 4 أشخاص قتلوا اليوم، الخميس، وأصيب 7 آخرون فى هجوميْن منفصلين فى مدينة بعقوبة.

وأبلغت الشرطة أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى سوق ناحية الوجيهية شرقى بعقوبة انفجرت فى تجمع للمواطنين عند وكيل توزيع المواد الغذائية، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين، بينهم امرأتان بجروح متفاوتة، وأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على أحد بساتين قرية زاغنية الصغيرة شمال شرقى بعقوبة، وعلى نقطة تفتيش تابعة لعناصر الصحوة، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

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