الأردن واليمن يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى فى مختلف المجالات

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن فى مكتبه بالقيادة العامة اليوم، الخميس، قائد القوات الجوية اليمنية اللواء الركن الطيار راشد ناصر الجند والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذى حضره قائد سلاح الجو الملكى سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة فى البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

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