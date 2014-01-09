مصدر بـ"الأوقاف": تعيين نجل الداعية حسين يعقوب إمام وخطيب في مسابقة عهد الإخوان

المصدر: مسابقة الأئمة الأخيرة أشرف عليها الإخوان ونتج عنها عناصر متشددة ستدمر الوزارة

كتب : وائل فايز الخميس 09-01-2014 18:19

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن نجل الداعية حسين يعقوب تم تعيينه إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، بعد اجتيازه المسابقة التي عقدت في عهد الإخوان ونجح فيها 3 آلاف إمام وخطيب، مؤكدا أن كشوف التعيينات تم إعدادها بشكلها النهائي في عهد الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف السابق، وأقرها الدكتور محمد مختار جمعة الوزير الحالي.

وأشار المصدر، لـ"الوطن"، إلى أن نجل يعقوب يدعى "علاء"، ولا يمكن استبعاده من التعيينات لأن الإجراءات كانت قانونية، ومن ثم فهو يحصل حاليا على دورة تدريبية ضمن الأئمة الجدد، كما أسند إليه مسجد في مدينة 6 أكتوبر تحت إشراف أحد الأئمة الكبار خلال فترة التدريب والملاحظة التي تستمر لمدة أقصاها 6 أشهر.

وأوضح المصدر أن مسابقة الأئمة الأخيرة التي أجراها الإخوان أفرزت عناصر كثيرة تنتمي للجماعة والسلفيين وبعضهم تخطى سن الأربعين بما يخالف قانون العاملين بالدولة.

وألمح المصدر إلى أن الأئمة الناجحين في تلك المسابقة أغلبهم سيكون وبالا على الدعوة والدعاة ومعول هدم، وسيكون على أيديهم تدمير وزارة الأوقاف خلال سنوات، لأن بها عناصر تعد قنابل موقوتة لتيارات متشددة تتعارض تماما مع النهج الأزهري الوسطي المعتدل.

ولفت إلى أن المسابقة شهدت تزويرا بكشوف الناجحين، حيث تم استبدال أسماء بأخرى بعد إعلان النتيجة.

وأكد المصدر أن عمليات تطهير وزارة الأوقاف من القيادات الإخوانية والسلفية لن تفلح، خاصة في ظل وجود جيل جديد من الدعاة من أصحاب التيارات المتشددة، على حد قوله، مضيفا: "يكفي أن الدكتور جمال عبد الستار عضو مجلس شورى الإخوان كان مشرفا على مسابقة الأئمة باعتباره وكيل الوزارة لشؤون الدعوة وقتها".