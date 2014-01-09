سكرتير عام حزب المصريين الأحرار جئنا للحشد وليس لشرح الدستور

أكد الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا وسكرتير عام الحزب المصريين الأحرار خلال المؤتمر الجماهيرى بقاعة الشعب بحضور القوى السياسية والشعبية أننا جئنا للحشد وليس لشرح مواد الدستور لأننا نرى أن حزب المصريين الأحرار يجب أن يرسل رسالة للداخل والخارج وهناك دعايات مغرضة وهى التى نركز عليها والبعض يريد ايهام البعض أن هذه الوثيقة ضد الدين ولدينا أربع مواد تتحدث عن الدين وكذلك عدم التمييز بين الرجل والمرأة حتى فى الميراث.

وأضاف لابد أن تكون لدينا ردود واضحة وشديدة ولما نزلنا فى 30يونيو لم يستطع منع أحد وكل مواطن خرج فعل مايريد لذلك نطالب الآن الحشد فى القرى والمدن الفترة القادمة فترة البناء والراحة والفرحة بعدما يكتمل البناء والحرية لها ثمن ومانحن فى ثمن الحرية ولابد من البناء بشكل مكتمل وكلنا نريد جنى ثمرة نضالنا ومجهودنا وعاشت مصر حرة آمنة مستقرة أمنا حقيقيا لكل المصريين الأحرار.

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