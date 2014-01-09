اعتذار عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد عن حفلات "هلا فبراير"

علمت "سيدتي نت" أن نجمي الأغنية عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد اعتذرا عن المشاركة في حفلات "هلا فبراير" المزمع إقامتها في الكويت الشهر المقبل بتنظيم من "روتانا".

وفي حين إعتذر راشد الماجد عن المشاركة بسبب عدم طرح جديد له حالياً، يبدو أن السبب الرئيسي وراء عدم مشاركة عبدالمجيد عبدالله هو عدم التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم نقل وصلته الغنائية على الهواء مباشرة كما اشترط، وعرضها لاحقاً إلى حين قيامه بعمل "مكساج" ومونتاج لوصلته الغنائية، لتظهر أغانيه الجديدة التي كان يعتزم تقديمها بشكل مناسب وعالي الجودة، كما أن مصادر اكدت ان هناك أسباب أخرى وراء عدم مشاركة عبدالمجيد والماجد وصفت بأنها الخاصة جدا .

ومن جانب آخر إتفقت "روتانا" مع النجمة بلقيس فتحي للمشاركة في الحفلات إلى جانب فهد الكبيسي، وهما آخر من تم الاتفاق معهما بالإضافة إلى النجوم محمد عبده وعبدالله الرويشد ونوال ورابح صقر وعبادي الجوهر وديانا حداد ونجوى كرم وأليسا .

ومن المتوقع أن تجري مفاوضات أخرى مع الفنان حسين الجسمي للوصول إلى صيغة توافقية بعد طلبه أجرا كبيرا للمشاركة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"