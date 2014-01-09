Madonna تخلت عن حبيبها الجزائري من أجل عشريني آخر

يبدو أن انفصال Madonna عن حبيبها الجزائري الأصل الراقص Brahim Zaibat لم يكن بسبب انشغال الشريكين الدائم والبعد، بل لأن عشرينياً آخر احتلّ قلب النجمة المثيرة للجدل.

فبعد انفصالها عن الجزائري البالغ من العمر 25 عاماً بأيام، شوهدت Madonna تحتفل برأس السنة مع Timor Steffens البالغ من العمر 26 عاماً، حيث اصطحبته معها إلى الحفلة الخاصة التي أقامها المصمّم Valentino، حسب ما ذكر موقع "dailymail " البريطاني.

وقال مصدر كان موجوداً في الحفلة أنّ هناك كيمياء قوية تجمع النجمة بصديقها الجديد، وهو ما كان موضوع استغراب الحاضرين لدخول Madonna في علاقة مع شاب جديد بهذه السرعة، بعد انفصالها عن حبيبها السابق، في وقت كان أكثر المستائين من الموضوع عدوها المعروف Elton John.

كذلك اصطحبت Madonna البالغة من العمر 55 عاماً الراقص Timor في رحلتها العائلية مع أولادها إلى سويسرا من أجل ممارسة التزلج.

ونشر الراقص الكثير من الصور على "تويتر" مع ابن مادونا Rocco البالغ من العمر 13 عاماً، وقد بدت فيها Madonna سعيدة جداً بالانسجام الحاصل بين صديقها الجديد وأولادها، خصوصاً أنه يتصرف على طبيعته.

يُذكر أن Madonna كانت تواعد Brahim Zaibat لمدة 3 سنوات، فيما واعدت Jesus Luz عام 2009، وكان الـ22 من العمر.