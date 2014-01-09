محبوبة العرب كارمن سليمان: عيني على كاظم الساهر

حصدت الموهبة المصرية الواعدة كارمن سليمان لقب Arab Idol بفضل ملايين العرب الذين صوّتوا لها، بالرغم من أنها لم تحظَ بنعيم اللقب وبريقه، بعد أن اختارت مستقبلها الأكاديميّ وفضّلته على مستقبلها الفني، واتهمت بأنها خذلت معجبيها، حين اختارت متابعة دراسة الثانوية العامة بدل استثمار فوزها بحفلات وإصدارات غنائية خاصّة، ما يطرح السؤال الكبير حول السبب في انكفائها الفني طوال عام، وإن كانت هي سببه أم والداها اللذان ربّما أخذا هذا القرار نيابة عنها؟ وما هو الفرق بينها وبين محمد عساف؟ وما هي قصّة الصدفة التي جمعتها بفنان العرب محمد عبده، فأهداها لحن أغنية "أخباري"، لتخوض معه تجربتها الأولى باللون الخليجي؟ ومَن هو عضو لجنة التحكيم المستمرّ بالتواصل معها؟ وهل تلوم أعضاء لجنة تحكيم Arab Idol لعدم دعمهم لها بإشراكها في حفلاتهم؟ وما هو برنامج الهواة الأفضل عربياً بنظرها؟ وما أخبار دقات قلبها ورأيها في الحبّ والزواج في عام 2014؟

"سيدتي نت" التقتها في عمان في حوارٍ هو التالي:

ـ جمهورك استاء منك لعدم قطفك ثمار لقب فوزك بلقب Arab Idol وتفضيلك متابعة دراستك الثانوية العامة على استثمار نجاحك الفني، فهل شعرت بهذا الأمر، خصوصاً من جمهورك المصري؟

نعم ، لمست هذا من جمهوري. لكنني أريد توضيح أمر هام، هو أنه كان يجب عليّ إنهاء دراستي الثانوية والاستعداد لسنتي الجامعية الأولى والتحضير لها والانتظام في الجامعة، خصوصاً في الأسابيع الأولى، كما آثرت التدقيق في اختيار ألبومي الأول بدون تعجّل حرصاً مني على جودته الشعرية والموسيقية.

ـ بصراحة، قرار استكمال دراستك الثانوية العامة كان قراراً مستقلاً أم قراراً عائلياً؟

بصدق وبصراحة كاملة، كان قراري المستقلّ، ولا علاقة لوالدايّ به، لا من قريب ولا من بعيد، بل لم يحاولا أن يضغطا عليّ في هذا الموضوع، وتركا لي حرية الاختيار بين حصد ثمار فوزي باللقب وبين إنهاء مرحلتي الثانوية العامة بنجاح.

ـ بعد أن رأيت انطلاق نجم Arab Idol في موسمه الثاني محمد عساف كالصاروخ، هل شعرت بأنك أخطأت لعدم استثمارك لقبك فنياً؟

لم أندم أبداً على اختياري الثانوية العامة. وبصراحة أكثر، لم أهتمّ كثيراً باستثمار لقبي في إحياء الكثير من الحفلات التي حرصت على تجنبها في بداية فوزي باللقب لرغبتي في إطلاق أغاني الخاصة في حفلاتي، لا في إعادة أداء أغاني غيري من الفنانين والفنانات مع احترامي الكبير لهم.

ـ لكنك على ما يبدو قد غيّرت رأيك هذا، بدليل إحيائك حفل رأس السنة لعام 2014 في فلسطين؟

قبلت إحياء حفل رأس السنة في مدينة رام الله، بمناسبة افتتاح فندق برج فلسطين الجديد فيها، لأنه كان من المفترض صدور ألبومي الأول "أخباري" في نهاية العام، أي أنني كنت سأغني معظمه في حفلي الغنائي هذا. لكنّ صدوره تأخّر حتى شهر يناير 2014.

ـ تصدّرت أغنية "أخباري" التي لحنها لك على سبيل الهدية فنان العرب محمد عبده عنوان ألبومك الأول، فهل هي الأغنية الخليجيّة الوحيدة فيه؟

نعم، هي الأغنية الخليجيّة الوحيدة في ألبومي الأول، وهي من تأليف الشاعر السعودي عبد اللطيف آل الشيخ ومن تلحين فنان العرب محمد عبده.

ـ بماذا يتميّز ألبومك الأول؟

بالتنوع الموسيقي الشرقي، إذ تضمن ألواناً عديدة منها، كالموسيقى الرومانسية والموسيقى الدرامية وغيرها من الألوان.

ويتميّز الألبوم أيضاً بتعاوني مع فنانين وشعراء مبدعين ومجددين كالشاعر نادر عبدالله وأمير طعيمة والشاعر الجديد أحمد حلمي ومحمد رفاعي ووليد سعد ورامي جمال وأشرف سالم.

ـ الكلّ يتساءل عن قصة لقائك بفنان العرب وتلحينه السريع لك، مع أنك فنانة صاعدة في بداية طريقك الفني، فهل تكشفينها لنا؟

في رمضان 2013 الفائت، سافرت إلى جدة لتأدية مناسك العمرة، فالتقينا عن طريق صديق مشترك مقرّب إلى والدي ولفنان العرب محمد عبده، فاستضافنا في بيته ودعانا إلى سحور رمضاني، وأخبرني أنه تابعني في برنامج Arab Idol وأعجب جداً بإحساسي وصوتي، وطلب مني أداء أغنية صعبة هي "كل دقة في قلبي" لتأديتها معه في حلقته التي صورناها ببرنامج "صولا" مع الفنانة أصالة نصري.

ـ من هو الفنان العربي الذي تحلمين بأن يلحن لك بعد فنان العرب؟

(تضحك ثم تقول) كاظم الساهر، أنا أعشقه جداً كمطرب وكملحن، وحلمي أن أفوز بأحد ألحانه الجميلة والمميّزة.

لماذا أكدت أنه لا وجه للمقارنة بينها وبين محمد عساف؟ وما هو الأمر الذي قامت به دنيا بطمة ورفضته هي؟ وهل تعيش حالياً قصة حبّ؟ وفي أيّ سن تنوي الزواج؟ وكم عدد متابعيها على "تويتر" و"فيس بوك"؟ وهل تردّ عليهم مباشرة أم عن طريق مساعدة خاصّة؟ وما هي خططها للمستقبل؟

تابعوا المقابلة كاملة قريباً في مجلة "سيدتي".

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