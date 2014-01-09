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Shakira: المرأة الأكثر إغراءً على هذا الكوكب هي Rihanna

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Shakira: المرأة الأكثر إغراءً على هذا الكوكب هي Rihanna Shakira: المرأة الأكثر إغراءً على هذا الكوكب هي Rihanna

صرّحت Shakira لمجلة Glamour الفرنسية بأنّ Rihanna هي المرأة الأكثر إغراء على هذا الكوكب، وبأنها تعلمت منها خطوات الرقص.
وجاء الحديث بعد لقاء تمّ بين المغنيتين في إطار التحضير للأغنية الجديدة المشتركة "Can't Remember to Forget You" التي ستجمعهما وستصدر قريباً في الأسواق، حيث تميّز بالكثير من الانسجام بين الفتاتين االلاتينيتين، حسب ما أكدّت Shakira.
وشدّدت النجمة الكولومبية في تصريحاتها على شغفها بالرقص إلى درجة أنها لا تشعر بوجودها على الأرض عندما ترقص، بل تشعر فقط بأنها تريد الرقص أكثر.
وأشارت المغنية ذات الأصول اللبنانية إلى أن حبيبها لاعب كرة القدم Gerard Piqué لا يحبّ النحيفات بتاتاً، معلنة أنها لا تفضل أن تكون نحيفة جداً، لكنها لا تستطيع القيام بالتمارين الرياضية في هذا الوقت، لأنها تحضر لألبومها الجديد، وتعتني بطفلها.

وختمت Shakira بالقول إن الشهرة لا تهمها بقدر ما يهمّها الاستمرار في الغناء والرقص، رغم أن مسيرتها الفنية بدأت عندما كان عمرها 10 أعوام، حين نالت جائزة في مسابقة للموسيقى.

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