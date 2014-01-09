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هكذا انتصر مخرج فيلم المثلية الجنسية "أسرار عائلية" على الرقابة؟

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هكذا انتصر مخرج فيلم المثلية الجنسية "أسرار عائلية" على الرقابة؟ هكذا انتصر مخرج فيلم المثلية الجنسية "أسرار عائلية" على الرقابة؟

بعد سلسلة طويلة من الأزمات التي نشبت بين المؤلف والمخرج هاني فوزي صاحب فيلم "أسرار عائلية" وبين الرقابة على المصنفات الفنية، التقط المخرج أخيراً أنفاسه بعد إجازة لجنة التظلمات في جهاز الرقابة عرض الفيلم، بعد تعديل مشهدين فقط، ارتأت فيهما اللجنة خدشاً للحياء.

الفيلم الذي يتطرق إلى عالم المثلية الجنسية لم يحظَ حتى اليوم بموعد نهائي لعرضه، لكنّه قد يفتح شهية المؤلفين على خوض تجارب مماثلة، بعد أنّ ظلّ الاقتراب من هذا الموضوع ممنوعاً، خصوصاً أنّ فيلم "أسرار عائلية" يرصد عالم المثلية الجنسية بكامله، من خلال البطل "محمد مهران"، وليس عبر مجرد مشهد أو اثنين، وفق ما اعتدنا عليه في السينما المصرية.

 

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