من هما أول عروسين في الوسط الفني السّوري لسنة 2014؟

زفَّ الوسط الفنّي في سوريّا أوّل عروسين في سنة 2014، حيث دخل الفنّانان الشّابّان حلا رجب ويزن الخليل القفص الذّهبي بعد قصّة حب طويلة.

والعروسان خرّيجان حديثان من المعهد العالي للفنون المسرحيّة، حيث نشأت فيه قصّة حبهما ثمّ تخرّجا سويّاً بعد تقديمهما مسرحيّة "سيليكون".

ويزن الخليل وحلا رجب من الوجوه السّوريّة الشّابة التي أثبتت وجودها على الشّاشة خلال الموسم الرّمضاني الفائت، بعد مشاركتهما معاً في العمل الاجتماعي المعاصر "سكّر وسط"، وكذلك في العمل الدّمشقي "ياسمين عتيق"، مع المخرج المثنّى صبح، فضلاً عن تألّقهما سويّاً في مسرحيّة "المرود والمكحلة" للمخرج عروة العربي.

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