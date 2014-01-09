تامر حسني يتحدى عمرو دياب وينافسه في بيته "روتانا"!

لا يزال خبر انضمام المطرب تامر حسني إلى شركة روتانا يثير الجدل في الوسط الغنائي لا لشيء سوى لأنّ أحد أهم نجوم روتانا الحاليين هو المطرب عمرو دياب، وقد كان من المتوقع ألا يعير عمرو أيّ اهتمام لانضمام تامر إلى الشركة. لكن أوّل ما فعله عمرو هو عدم حضوره حفلة روتانا التي أقيمت مؤخراً في دبي، برغم أن الشركة المنتجة أعلنت في بيان إعلاميّ أن عمرو سيكون واحداً من حضور الحفلة، لكنّه تخلف لمجرد معرفته أن تامر سيكون حاضراً وسيتم توقيع التعاقد معه.

ووسط كلّ ذلك، ثمّة توقعات تشير بقوة إلى أنّ "الهضبة" سيترك روتانا بعد انتهاء تعاقده معها، خصوصاً أن عمرو كان مطربهم المدلل بدون منافس، حتى قبل أن يأتي تامر لينافسه في بيته "روتانا".

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو عمّا ستفعله روتانا في هذه الحرب الباردة التي تنتظر المطربين المصريين، وهل ستضحي بأيّ منهم لصالح الآخر؟

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