سعاد عبد الله ألغت كل حواجز الهوية في "ثريا"

وصفت الفنانة القديرة سعاد عبدالله تجربتها في المسلسل التلفزيوني الجديد "ثريا" بأنه خطوة بعيدة في إطار المضامين والقيم التي تؤكدها الشخصية المحورية لهذا العمل، الذي كتبته نوف المضف، ويتولى إخراجه الفنان محمد دحام الشمري.

وفي تصريح خاص، أكدت الفنانة القديرة سعاد عبدالله أن شخصية " ثريا" التي يحمل العمل أيضاً اسمها تذهب بعيداً في طروحاتها واختياراتها، حيث السمو بالأفكار التي تكاد تكون قد سبقت عصرها، وألغت كل حواجز الهوية للتعبير عن ذاتها متحملة كافة النتائج، خصوصاً أنها تمارس السباحة عكس التيار.

وسيعرض هذا العمل الذي يرصد تحديات امراة وقفت أمام المجتمع لتعيش حياتها كما تريد، عبر حياة غير تقليدية، مشبعة بالتحدي والإصرار، خلال الدورة الرمضانية المقبلة.

وقالت الفنانة سعاد عبدالله: "تعاونت من ذي قبل مع نتاجات الكاتبة نوف التي تترك بصمة حقيقية؛ هذه الكاتبة التي نجد فيها أحد الرهانات الحقيقية لمستقبل الكتابة الدرامية في الكويت والمنطقة".

من جانبه، قال المخرج محمد دحام الشمري إنّ التعاون مع نجمة كبيرة بقامة الفنانة القديرة سعاد عبدالله يمثل مسؤولية كبرى، وهو تحدّ حقيقي لتقديم فكر دراميّ وحرفية فنية عالية المستوى، مؤكداً أن وقوف الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله إمام كاميرته يمثل متعة فنية عالية المستوى لقدرتها على العطاء المتجدد والثري بالخيرة العريضة والعمق.

وأضاف الشمري: "أحرص كلّ الحرص في جملة التجارب التي أتصدى لإخراجها على تقديم صيغ متجدّدة على صعيد الشكل، تعمل على تعميق المضامين. وفي هذه التجربة سيلاحظ المشاهد عند عرض العمل تلك الرؤيا البصرية التي تعتمد استخدام وتطويع الحرفيات والتقنيات الفنية الحديثة كافة".

ويشارك في العمل حشد بارز من النجوم، إلى جانب الفنانة سعاد عبدالله، منهم: زهرة الخرجي وفهد العبد المحسن وأمل العوضي وفاطمة الحوسني وغرور وحسين المهدي وصمود وعبدالله الباروني وفرح الصراف وعبدالله الزيد وعدد آخر من الفنانين.

يُذكر أن المسلسل من إنتاج "صباح بكتشرز"، فيما المنتج المنفذ هو "سبكتروم بكتشرز".

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