بعد تقليده لها بصورة مهينة مايا دياب تقاضي باسم فغالي

خلال مسيرته الفنيّة، قلّد الفنان باسم فغالي الكثير من النجمات، بعضهن غضبن منه، والبعض الآخر امتعض، وكثيرات فرحن أن باسم خصّص لهن مساحة من إطلالاته التي ينتظرها جمهوره العريض في لبنان والعالم العربي، إلا أنّ الفنانة مايا دياب التي كان لها حصّة من تقليد باسم، لم تكتف بالاعتراض والغضب والامتعاض، إذ أكدت مصادر قريبة منها، أنها تستعد لمقاضاة فغالي، على خلفية تقليده لها بصورة مهينة في برنامج "بعدنا مع رابعة"، الذي تعرضه قناة "الجديد".

وأكدت المصادر أن مايا ستقاضي باسم بسبب كم الإهانات والإيحاءات التي تضمنها تقليده لها، والتي أغضبت زوجها عباس ناصر، بعد أن طاله جانباً من الاسكيتش الذي قدمه باسم في البرنامج.

باسم استغرب تصرّف مايا، وقال في أول تعليق له على القضية التي سترفعها ضدّه " استوحيت الاسكيتش من ركوب مايا على سيفاك أحد مشتركي برنامج "سبلاش" ومن عدد من مقابلاتها، ومن أمرين مهمين أخبرتهما مايا لشخص مقرب منها، واستغربت جداً أنها ليست سلسة".

وكان باسم قد ضمّن الاسكيتش الكثير من الإيحاءات الجنسية المهينة، مثل تلميحه إلى علاقة بين مايا ووائل كفوري، كما أنّه صوّر مايا بوضع لا أخلاقي وهي تجلس على البيانو مع الفنان زياد الرحباني، فضلاً عن إيحاءات جنسية تضمّنها الاسكيتش الذي لم يتقبّله جمهور مايا، وهاجم بشدّة باسم فغالي، الذي بات معتاداً على التعامل مع هذا النوع من الهجوم.

ويبقى السؤال، هل تنتهي القضية باعتذار باسم من مايا، أم ان ما تريده مايا هو أكثر من مجرّد اعتذار؟

شاهدوا باسم فغالي يقلد مايا دياب



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