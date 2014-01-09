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أحمد بهجت: قرارات منع السفر المتكررة تسىء للمناخ الاقتصادى فى مصر

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أحمد بهجت: قرارات منع السفر المتكررة تسىء للمناخ الاقتصادى فى مصر أحمد بهجت: قرارات منع السفر المتكررة تسىء للمناخ الاقتصادى فى مصر

قال الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال، إن قرارات المنع من السفر أصبحت متكررة بشكل يسىء للمناخ الاقتصادى فى ، موضحاً أن قرار منعه من السفر بسبب شكاوى كيدية من رجل أعمال مغربى ولجنة الخبراء، قالت إنه لا يوجد أى أخطاء.

وأضاف "بهجت" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" على فضائية "ont.v"، أنه من غير المعقول أن كل من تسول له نفسه أن يقدم شكوى ضد أحد المستثمرين يكون القرار المتخذ ضد رجل الأعمال هو المنع من السفر والتحفظ من الأموال بدون التأكد من الشكوى، قائلا: يجب التعقل لأن السمعة هى رأس مالنا، مؤكداً أن هذه القرارات تجعل المستثمر يشعر بالإحباط لأنه فكر فى الاستثمار بمصر.

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