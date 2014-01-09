جدل بين جوي بارتون وأليكس بسبب ' اللاعب الألماني المثلي '

أثارت تصريحات البرازيلي أليكس مدافع باريس سان جيرمان، المسيئة للمثليين جدلا في فرنسا، فيما لقت انتقاد من قبل البريطاني جوي بارتون لاعب أوليمبيك مارسيليا السابق.

وأكد البرازيلي لدى سؤاله حول الشذوذ الجنسي في مقابلة حول تأثير الانتماء الديني في الرياضة بثتها قناة (كنال بلوس) الليلة الماضية، أنه لو كانت المثلية شيئا مقبولا "لو كان الأمر كذلك لما خلق الله آدم وحواء بل كان خلق حواء رجلا".

جاءت تصريحات أليكس بعد ساعات قليلة من اعتراف اللاعب الدولي الألماني السابق توماس هتسلبرجر بميوله المثلية.

وردا على ذلك أثار جوي بارتون، المعار من كوينز بارك رينجرز إلى مارسيليا العام الماضي، جدلا على الشبكة الاجتماعية (تويتر) بعد إعرابه عن دعمه لهتسلبرجر وعن شجاعته في الاعتراف بميوله المثلية.

وفي تغريدة أخرى قال "قبل أن تكون متطرفا دينيا، في رأيي، عليك أولا أن تكون غبيا للغاية، وأليكس اثبت تلك النظرية بتصريحاته".

يشار إلى إنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها بارتون لاعبين من باريس سان جيرمان حيث وصف في أبريل الماضي، المدافع البرازيلي تياجو سيلفا بالمتحول جنسيا.

كما سبق وانتقد بارتون أيضا نجوما كبار في الـ(بي اس جي) مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.