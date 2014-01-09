جمعة يخوض تدريبات ماديرا بعد التوقيع.. ويبدأ رحلة اللعب 12 يناير

خاض صالح جمعة أول تدريب له مع فريقه الجديد ناسيونال ماديرا اليوم الخميس بعد توقيعه على عقود انتقاله رسميا للنادي البرتغالي.

ويلعب جمعة بعقد إعارة من إنبي مع ناسيونال ماديرا لمدة عام ونصف، مع بند يتيح للنادي البرتغالي شراء حقوق اللاعب المصري الواعد.

حضر المؤتمر الصحفي الذي وقع فيه اللاعب على العقود، رئيس نادي ناسيونال ماديرا.

وصرح عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال اللاعب لـFilGoal.com بأن مشاركة صالح جمعة في المباراة التالية لناسيونال ماديرا في الدوري البرتغالي تبدو صعبة.

ويلعب الفريق أمام جل فيستني في الجولة الـ15 من الدوري البرتغالي.

وأضاف مجدي "سيكون صالح جمعة جاهزا للمشاركة في المباريات مع لقاء الكأس يوم 15 يناير أمام جل فيستني أيضا".