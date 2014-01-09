أحد المتبرئيين من "الحرية والعدالة" بالمنوفية: "هددوني بالقتل حال استقالتي"

كتب : جهاد أحمد منذ 54 دقيقة

قال يسري عبد العزيز أحد المستقيلين من حزب الحرية والعدالة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إنه تقدم باستقالته من الحزب بسبب ممارسات الجماعة الإرهابية.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC+2، أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان لكنه كان عضوا في الحزب ولم يكن له أي نشاط حزبي، مؤكدا أنه هُدد بالقتل حال استقالته.

وناشد كل من كان عضوا في حزب الحرية والعدالة أن يتقدم باستقاله بعد أن أثبت الإخوان فشلهم دينيا وسياسيا وتورطهم في أعمال القتل والحرق والتخريب، مشيرا إلى أن الإجراءات بسيطة وآمنة فيمكن التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالاستقالة.