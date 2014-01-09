"التعليم": إصابة ١٠ تلاميذ بالنكافية فى مدرسة بـ" منوف"

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التعليم، أن الامتحانات استقرت اليوم بكافة المحافظات، وتبين من خلال المتابعة إصابة عشرة تلاميذ بالغدة النكافية فى لجنة مدرسة الحديثة الابتدائية بمنوف.

وأوصت طبيبة الوحدة الصحية بالتهوية الجيدة للجنة وعزلهم عن زملائهم خوفا من العدوى، وتم عمل لجنة خاصة للتلاميذ وإعطاؤهم العلاج المناسب، وأوصت مديرة المديرية بعمل مسح شامل للتلاميذ باللجنة والقرية مع متابعة التلاميذ طوال فترة الامتحانات باللجنة المذكورة .

وفى مدرسة السلام التجريبية بحدائق القبة، اشتكى بعض طلاب المدرسة من وجود اختلاف بين الترجمة العربى والورقة الإنجليزية فى مادة العلوم باللغة الإنجليزية فى السؤال الرابع نقطة (ب)، حيث كانت فى اللغة العربية كلمة الحرارة وفى اللغة الإنجليزية كلمة الكهرباء، وتم الاتصال بغرفة عمليات المديرية وتم الرد بالتصحيح على كلمة الكهرباء إلى الحرارة، وتم إبلاغ اللجان بذلك.

> أما فى مدرسة عبد الرحمن شكرى الثانوية ببورسعيد حدثت مشادة بين معلم أول لغة فرنسية ومعلم أول تربية رياضية مع السيد مدير المدرسة المذكورة عاليه، وتم ندبهم اليوم إلى إدارة شمال التعليمية لحين انتهاء الامتحانات .

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