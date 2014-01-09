"الصحفيين": إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج من 18 لـ30 يناير

قررت نقابة الصحفيين إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، وذلك تيسيرا على الزملاء الصحفيين الذين لم يتمكّنوا من الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج لعام 2014، نظرا لأعمال الجرد السنوى للنقابة.

وقرر مجلس النقابة اليوم، الخميس، إعادة فتح باب الاشتراك للمرة الأخيرة دون غرامة، اعتبارا من يوم السبت 18 يناير الجارى، وحتى الخميس 30 من الشهر ذاته.

وطالبت النقابة الزملاء الأعضاء أن يبادروا بالاشتراك فى المواعيد المحددة، حتى لا تضيع عليهم فرصة الاشتراك، وذلك طبقا لقرار المجلس فى هذا الشأن.

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