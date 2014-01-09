أسرة «البلتاجي» تُحمّل النيابة مسؤولية تدهور صحته

حملت أسرة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، النيابة العامة، مسؤولية ما سمته «تدهور حالته الصحية داخل السجن بعد إضرابه عن الطعام».

وقالت الأسرة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ«البلتاجي»، على موقع «فيس بوك»، الخميس: «النيابة العامة مسؤولة عن تدهور حالة (البلتاجي)، بسبب انتقائيتها في تلفيق القضايا له، وعدم فتح قضية مقتل شهداء النضال، منذ سقوط الرئيس السابق، محمد مرسي».

وأضافت: «النظام الحالي صمت إزاء مرور 18 يومًا على الإضراب الكلي، عن الطعام والشراب عدا الماء، الذي بدأه (البلتاجي)، وظروف احتجازه استثنائية وغير مقبولة».