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البرازيلي أوليفيرا يصل السعودية للانضمام إلى أهلي جدة

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البرازيلي أوليفيرا يصل السعودية للانضمام إلى أهلي جدة البرازيلي أوليفيرا يصل السعودية للانضمام إلى أهلي جدة

وصل إلى جدة يوم الخميس صانع الألعاب البرازيلي ايريك دي اوليفيرا المنضم حديثاً لنادي الأهلي السعودي وكان في استقباله المستشار القانوني للنادي ومدير الاحتراف فهد بارباع.

وانضم دي أوليفيرا البالغ من العمر 28 عاما للأهلي جدة قادما من باندوري الروماني لمدة موسم ونصف.

وخرج اللاعب من الأبواب الخلفية للمطار بعيداً عن أعين عدد كبير من جماهير الأهلي كانت في استقباله للتعرف على لاعبها الجديد والتقاط الصور التذكارية معه.

ومن المتوقع اشتراك اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء مباراة النهضة والتي ستقام مساء غد الجمعة بملعب الأمير عبد الله الفيصل بالنادي في جدة .

وعلى الأرجح أن يكون لقاء الكلاسيكو أمام الهلال يوم 16 يناير الجاري بالرياض في الجولة الثامنة عشر من الدوري , هي أولى مباريات اوليفيرا بقميص الأهلي بعد الانتهاء من تسجيله بدلاً من مواطنه برونو سيزار المستبعد .

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