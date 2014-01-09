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الشهرستانى: ما تقوم به "داعش" إرهاب دولى يهدد المنطقة والعالم

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الشهرستانى: ما تقوم به "داعش" إرهاب دولى يهدد المنطقة والعالم الشهرستانى: ما تقوم به "داعش" إرهاب دولى يهدد المنطقة والعالم

صرح حسين الشهرستانى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فى العراق اليوم الخميس، أن ما تقوم به داعش من جرائم هو إرهاب دولى يهدد المنطقة والعالم.

وقال الشهرستانى خلال لقائه اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبى فى بغداد يانا هيبوشكوفا" إن الأحداث التى تشهدها محافظة الأنبار فى منطقتى الرمادى والفلوجة وما تقوم به داعش من إجرام إنما هو إرهاب دولى وليس فقط ضد العراق وسورية، وإنما يهدد المنطقة والعالم" فى إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش".

وأضاف" الإرهابيون سوف يندحرون خصوصا بعد الدور الكبير الذى قامت به العشائر العراقية فى تعاونها وتنسيقها مع القوات العراقية فى التصدى للمجاميع الإرهابية".

وأكد الشهرستاني" أن العراقية قد خصصت المئات من الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية لمساعدة أهلنا فى الأنبار فضلا عن إمداد المحافظة بكميات كبيرة من المشتقات النفطية".

من جانبها أعربت هيبوشكوفا عن "مساندة دول الاتحاد الأوروبى للعراق والوقوف معه فى مواجهة التنظيمات الإرهابية".

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