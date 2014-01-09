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سفير مصر بالكاميرون يقدم أوراق اعتماده

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سفير مصر بالكاميرون يقدم أوراق اعتماده سفير مصر بالكاميرون يقدم أوراق اعتماده

مقر السفارة المصرية

قام السفير شريف الليثي سفير في ياوندي بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الكاميروني “بول بيا” كسفير لجمهورية مصر العربية بالكاميرون، وذلك بمقر قصر الرئاسة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وبحضور عدد من كبار الوزراء والمسئولين الكاميرونيين على رأسهم وزير العلاقات الخارجية وأمين عام الرئاسة بالإضافة إلى ممثلي الصحف ووسائل الإعلام.

واستقبل الرئيس الكاميروني السفير المصري في لقاء مغلق بهذه المناسبة أعرب الرئيس خلاله عن تقديره للمنح والمعونات التي تقدمها مصر للكاميرون في إطار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكداً سعادته بالتطور الذي شهدته العلاقات المصرية الكاميرونية خلال الفترة الماضية، كما أشاد بالتواجد المصري في الكاميرون خاصةً من خلال مشروعات شركة المقاولون العرب بالبلاد في مجال إنشاء الطرق. وأوضح الرئيس الكاميروني حرصه على متابعة تطورات الأوضاع بمصر، مؤكداً أن مصر دولة كبيرة وأنه واثق من قدرة البلاد على تخطي كافة التحديات الراهنة للانطلاق نحو التقدم والديمقراطية.

ومن جانبه أعرب “الليثي” عن اهتمام مصر بالعمل على تطوير العلاقات مع الكاميرون في مختلف المجالات وخاصة المجالين التجاري والاقتصادي بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين، وهو ما يأتي في إطار الأولوية التي توليها السياسية الخارجية المصرية لمختلف الدول الإفريقية.

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