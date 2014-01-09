الوزراء:جميع المواطنين يدلون باصواتهم امام لجانهم عدا المغتربين.. والحبس عقوبة تكرار التصويت

أكد المهندس هانى محمود وزير التنمية الادارية ان كافة الجهات التى تجرى الاستعدادات للاستفتاء على الدستور الذى سيجرى يومى الثلاثاء والاربعاء المقبل تعمل تحت قيادة اللجنة العليا للانتخاباتالمنوط بها فقط الاشراف على اى عملية انتخابية او اى استفتاء .

وقال على هامش اجتماع مجلس الوزراء انه كان هناك مطلب شعبى كبير لمشاركة المغتربين عن محافظاتهم ى عملية الاستفتاء الامر الذى يمثل صورة ايجابيةللمشاركة مشيرا الى ان رئيس الجمهورية استجاب لهذا الامر والسماح للمغتربين بالتصويت وفق ضوابط محددة .

واشار الى انه تم الاتفاق على عدم السماح للمواطن المقيم فى محافظته الادلاء برأيه فى غير لجنته اما المغتربين فتم تحديد ٢٠٠ لجنة فى مناطق الكثافة للمغتربين للادلأءباصواتهم حيث تم ربط تلك اللجان اليكترونيا لاحكام الرقابة على المصوتين لعدم الادلاء بالصوت اكثر من مرة .

وقالوزير التنمية المحلية انه تم تغليظ العقوبة لتصل الى السجن فى حالة الادلاء بالصوت مرتين ٠٠ واشار الى ان اللجنة العليا للانتخابات قررت ان تكون القاهرة الكبرى محافظة واحدة

> من جانبه قال خالد عبد العزيز وزير الشباب انه تم تجهيز مجموعة من الشباب بلغ عددهم ١٣ الف و٥٠٠ شاب وفتاة ليكونوا منسقين بملابس خاصة خارج اللجان لمساعدة المواطنيين وتوجيههم للجانهم وارقام لجانهم وخاصة كبار السن ٠

ودعا عبد العزيز الشباب المصرى للمشاركة بقوة فى الاستفتاء حتى يكون عرسا ديمقراطيا موضحا ان الوزارة طبعت مليونى نسخة من الدستور تم توزيع مليون وربع المليون منها والباقى على مدار الايام المقبلة ٠

أ ش أ