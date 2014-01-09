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اليوم.. مؤتمران لـ"النور" بالمنوفية ضمن حملة "نعم للدستور"

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اليوم.. مؤتمران لـ"النور" بالمنوفية ضمن حملة "نعم للدستور" اليوم.. مؤتمران لـ"النور" بالمنوفية ضمن حملة "نعم للدستور"

ينظّم حزب النور بمحافظة المنوفية مؤتمرين حاشدين لدعم الدستور مساء اليوم، الخميس، ضمن فعاليات حملة "نعم للدستور".

ويقام المؤتمر الأول بمدينة منوف بالنادى الرياضى، بحضور كل من: المهندس أسامة عبد المنصف، ومعتز مصلح، والدكتور محمود فوزى.

أما المؤتمر الثانى فيقام بمدينة السادات بنادى النجوم، بحضور كل من: الدكتور أحمد الشريف، والدكتور علاء عامر، والدكتور أحمد حمدى، والدكتور أحمد توفيق طه.

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