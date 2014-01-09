طرح دواء جديد لعلاج السكرى بتصديق من "FDA"

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى الثامن من شهر يناير الجارى على طرح عقار جديد لعلاج مرض السكر من النوع الثانى، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 315 مليون شخص على مستوى العالم.

ويُعرف العقار الجديد باسم "Forxiga" ويحتوى على المادة الفعالة "dapaglifozin"، ويوجد فى صورة أقراص للسيطرة على مستوى الجلوكوز المرتفع بالدم لدى الأشخاص البالغين، ولكن يشترط معه ممارسة الأنشطة البدنية وإتباع حمية غذائية متوازنة، وتتسبب مستويات السكر المرتفعة بشكل مزمن فى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب والكى والتهابات الأعصاب وارتفاع خطر الإصابة بالعمى.

وعن آلية عمل العقار الجديد، أشارت إدارة الـ"FDA" أنه ينتمى إلى الجيل الجديد من أدوية السكرى التى تم الكشف عنها العام الماضى، وكان أولها عقار "Invokana"، وهم ينتمون جميعاً إلى مجموعة مثبطات نواقل الصوديوم والجلوكوز "SGLT2"، والتى تعمل عن طريق تثبيط إعادة امتصاص الجلوكوز من خلال الكلى عقب ترشيحها للدم، ويزيد من عملية إخراج جلوكوز الدم إلى البول، وهو ما يساهم فى تقليل مستويات جلوكوز الدم لدى مرضى السكر الذين يعانون من مستويات مرتفعة منه.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد إجراء 16 تجربة إكلينيكية شملت 9400 مريضاً من المصابين بمرض السكر من النوع الثانى، وأظهرت النتائج تحسناً كبيراً فى مستويات السكر التراكمى "HbA1c"، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

الجدير بالذكر أن كلا من شركة "بريستول مايرز" وشركة "أسترا زنيكا" للصناعات الدوائية هما المسئولتان عن تسويق هذا العقار الجديد.

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