«المالية»: صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة يوم 22 يناير

أعلنت وزارة المالية أنه تقرر صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة، عن شهر يناير 2014 في يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.

وذكرت المالية، في بيان لها الخميس، أن المرتبات ستصرف بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، كما تصرف الأجور مع خصم ما قد يصرف بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وأهابت بالمسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة الالتزام ومراعاة هذا القرار.