الخارجية: أمريكا تدرك أن مصر محور الاستقرار فى الشرق الأوسط

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أمريكا تدرك أن مصر هى محور الاستقرار فى الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لا يمكن لأى طرف خارجى التدخل فى الشئون المصرية، ومن يخالف ذلك سيتحمل نتيجة الموقف.

وأوضح "عبد العاطى"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "المحور" اليوم، الخميس، أن جميع القنصليات والسفارات ملتزمة تماما بتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن عملية التصويت على الاستفتاء للدستور، مضيفا أن استفتاء المصريين بالخارج على الدستور يسير بشكل منتظم دون أى مشكلات.

وتابع: "اللجنة العليا للانتخابات سمحت للعديد من المنظمات الدولية بالمشاركة فى متابعة ومراقبة الاستفتاء يومى 14 و15 يناير"، مؤكدا أن العالم كله يدرك أن العليا للانتخابات لا تتلقى أى تعليمات من أحد.

وأضاف: "هناك بعض الأشخاص حاولوا رفع شعارات سياسية خارج مقر الاستفتاء فى برلين".

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