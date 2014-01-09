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منسوب النيل أمام السد العالى يحافظ على ثباته عند 175.96 متر مكعب

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منسوب النيل أمام السد العالى يحافظ على ثباته عند 175.96 متر مكعب منسوب النيل أمام السد العالى يحافظ على ثباته عند 175.96 متر مكعب

أ. ش.أ

واصل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالى ثباته، وأقفل اليوم الخميس عند معدل 96ر175 مـتـر مكعب مستمرا على هذا الرقم طوال الأسبوع.

وذكر تقرير وزعته اليوم وزارة الموارد المائية والرى أن "كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان تعادلت مع الإيراد الواصل للبحيرة وبلغت 75 مليون متر مكعب".

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر, ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب فى حده الأدنى و151 مليار متر مكعب فى حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوى أمراً بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضى الزراعية للبوار فى السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان فى سنوات الإيراد الكبير.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن على إنشاء السد العالى ساهم السد ومازال يساهم فى مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال ما يخزنه - بطريقة آمنة - من مئات المليارات من الأمتار المكعبة فى أوقات الفيضان، حيث يتم إعادة استخدامها فى أوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الأخرى فى مجالات اقتصادية عديدة.

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