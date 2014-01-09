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دفن جثمان ريس المركب المقتول على يد خفر السواحل التونسية ببرج مغيزل

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دفن جثمان ريس المركب المقتول على يد خفر السواحل التونسية ببرج مغيزل دفن جثمان ريس المركب المقتول على يد خفر السواحل التونسية ببرج مغيزل

شيع الآلاف من أهالى برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الخميس، جثمان أنيس إبراهيم حسين ريس المركب على متن المركب أبو نيس التى أطلقت، الأحد الماضى، خفر السواحل التونسية النيران عليها فقتلت ريس المركب، وأصابت خمسة من الصيادين، ووصل جثمان الصياد اليوم، وتم دفنه.

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