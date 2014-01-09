نائب وزير الشباب: المجتمع مجرم فى حق ذوى الإعاقة

قال خالد تليمة، نائب وزير الشباب، خلال افتتاح مكتب لذوى الإعاقة وقصار القامة، بأن المجتمع مجرم فى حق المعاقين وقصار القامة، وكان من الواجب عليا أن نبدأ بأنفسنا وبدأنا بإنشاء مكتب خاص لذوى الإعاقة ومشاكلهم واحتياجاتهم.

وأضاف تليمة، أن الهدف من المكتب، هو توعية وتوجيه المجتمع إلى المعاقين للإحساس بهم وبمشاكلهم، لأن المعاقين ليسوا أقل منا بل بالعكس يوجد فيهم من هم أفضل منا فكريا ورياضيا ويجب تعيير النظرة التى ينظر بها المجتمع إليهم.

وأشار تليمة، إلى أن المكتب يعمل لإعداد المعاقين وتأهيلهم للتوظيف ولكن نحن لا نوظف بل نساعد على ذلك حتى لا نقول ما لا نستطيع تنفيذه ونعد بأشياء براقة لا نملك تنفيذها، ويعمل المكتب على دمج البرامج فى المجتمع، مضيفا أننا نسعى لأن يكون المكتب النواة الأولى لتعميم فكرة إنشاء مكاتب لذوى الإعاقة فى جميع المحافظات، ونتمنى أن تحتذى باقى الوزارات بما قامت به وزارة الشباب.

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