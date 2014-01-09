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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 62 زجاجة مولوتوف داخل مسجد بالبحيرة

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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 62 زجاجة مولوتوف داخل مسجد بالبحيرة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 62 زجاجة مولوتوف داخل مسجد بالبحيرة

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم زجاجات المولوتوف أثناء تواجدهم داخل مسجد بالدلنجات إثر مشاجرة بين عائلتين.
> وكان اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا يفيد بضبط كلا من محمد . ص . م (29 عاما – صاحب محل فراشه) ، ومحمد . إ . م (32 عاما – عامل) ، وشريف . ع . م (30 عاما – عامل) ومقيمون بكوم حمادة ، أثناء تواجدهم داخل مسجد نعيم بالدلنجات ، وبحوزتهم 62 زجاجة مولوتوف ، و8 زجاجات فارغه وجركن بنزين بداخل السيارة رقم 6814 (ب ل ر).
> وبمواجهتهم قرروا بسابقة نشوب مشاجرة بين عائلتهم وعائلة أبو كشيك بالدلنجات ، أثناء عرس نجله عمومتهم وقيام عائلة أبو كشيك بالتعدى عليهم بالضرب ، وأنهم عقدوا العزم على التشاجر معهم وكانوا في طريقهم لقرية أبو كشيك ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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