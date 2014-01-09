أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

منظمة حقوقية: القوات العراقية و«داعش» يستخدمان طرق قتال «محظورة» في الأنبار

Google+ Print

اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، القوات الحكومية العراقية والمسلحين الموالين لتنظيم القاعدة، الذين يقاتلونها في محافظة الأنبار بالتسبب في مقتل مدنيين عبر اتباع طرق قتال «محظورة».

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه إن «طرق القتال المحظورة من قبل كل الأطراف تسببت في خسائر بشرية ودمار في الممتلكات».

وانتقدت المنظمة القوات الحكومية لقيامها بعمليات قصف عشوائية على أحياء سكنية، وانتشار المسلحين في المناطق السكانية، وشن هجمات منها.

وأوضحت المنظمة أنه «يبدو أن القوات الحكومية استخدمت القصف العشوائي على أحياء سكانية في محافظة الأنبار، فيما انتشر مقاتلو القاعدة ومسلحون من جماعات محلية في مناطق سكنية وشنوا هجمات منها».

كما حذرت المنظمة من أن مدينتي الفلوجة (60 كم غرب بغداد) والرمادي (100 كم غرب بغداد) تعانيان من نقص في المواد الغذائية والماء والوقود، بسبب «الحصار» المفروض عليهما.

وخسرت القوات الأمنية العراقية، السبت، الفلوجة بعدما خرجت عن سيطرتها، ووقعت في أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، لتتحول من جديد إلى معقل للمتمردين المتطرفين بعد الحربين الأمريكيتين، اللتين هدفتا إلى قمع التمرد فيها في 2004.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية