وزير التعليم لـ"الوطن": صرف الزيادات الجديدة على رواتب المعلمين باستمارات منفصلة منتصف فبراير

كتب : توفيق شعبان منذ 33 دقيقة

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، إن المعلمين سوف يصرفون الزيادات الجديدة على الراتب باستمارات منفصلة في منتصف شهر فبراير، وذلك بدلا من صرفها مع مرتبات يناير بسبب التأخر في بعض الإجراءات.

وأكد أبوالنصر، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن المعلم سيحصل على راتب شهر يناير على النظام القديم، ثم يحصل على الزيادات الجديدة الخاصة بشهر يناير في منتصف فبراير المقبل، ثم يحصل على راتب شهر فبراير كاملًا بما في ذلك الزيادات الجديدة.

وفيما يتعلق بتثبيت 85 ألف معلم مساعد، أكد أبوالنصر، أن المحافظات والمديريات التعليمية، أرسلت إلى الوزارة بيانات رسمية معتمدة من كل محافظة، يشمل أعداد المعلمين غير الدائمين وغير المسكنين على وظيفة معلم مساعد.

وقال تقرير عرض على وزير التربية والتعليم، إن الردود وصلت من جميع المديريات، وتمت المراجعة من اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، وتم الانتهاء من مراجعة جميع المحافظات وفقا للمعايير والضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، كما تم إرسال البيانات التفصيلية لوزير المالية لاتخاذ إجراءات التثبيت في 4/1/2014.

في المقابل أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن أعداد المعلمين الذين سوف يتم تثبيتهم بمحافظة الشرقية زائد عن حاجة المديرية التعليمية، ما قد يتسبب في أزمة زيادة في بعض التخصصات خلال الفترة المقبلة ستحاول الوزارة تلافيها، مشيرا إلى أن قرار تثبيت المعلمين سيصدر قريبا.