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وزير السياحة يوجه دعوة عشاء لضيوف منظمة السياحة العالمية بمعبد الأقصر

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وزير السياحة يوجه دعوة عشاء لضيوف منظمة السياحة العالمية بمعبد الأقصر وزير السياحة يوجه دعوة عشاء لضيوف منظمة السياحة العالمية بمعبد الأقصر

قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن هشام زعزوع، وزير السياحة، بالتنسيق مع اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، وجه دعوة عشاء لضيوف مؤتمر منظمة السياحة العالمية، مساء اليوم، وذلك بمعبد الأقصر، على أن تبدأ فعاليات المؤتمر صباح غد الجمعة، بفندق سونستا بوسط المدينة.

كانت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، قد استعدت لاستقبال ضيوف مؤتمر منظمة السياحة، حيث تبدأ فعاليات الاحتفال بمسيرة للضيوف على متن عربات الحنطور، تبدأ من فندق سونستا، وتنتهى بفندق ونتر بلاس لحضور حفل عشاء بمعبد الأقصر على شرف الضيوف، ثم تبدأ جلسات الورشة صباح الجمعة.
> ويصل وزراء السياحة والآثار والطيران المدنى والرياضة ومحافظ جنوب سيناء على متن رحلة للطيران فى تمام الساعة 5:50 مساء، بينما يصل سفراء النمسا وسلوفاكيا والمجر ومالطا على متن رحلات مختلفة على مدار اليوم.
> ويصل محافظا البحر الأحمر وأسوان عبر الطرق البرية فى تمام الخامسة مساء.

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