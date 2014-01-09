تذمر وغضب بين المصريين بالسعودية لشرط التصويت بـ”البطاقة الشخصية”

سادت حالة من التذمر والغضب بين المصريين المتواجدين داخل السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لاستمرار مسلسل البيروقراطية، خلال الاستفتاء على الدستور.

وذكر شاهد عيان، أن قرار السماح فقط بالتصويت لمن لدية بطاقة الرقم القومي أو الجواز الجديد المميكن، ساهم فى تراجع أعداد المصوتين على الدستور، مشيراً إلى أن 99 % من المصريين في الخارج يتركون في مصر بطاقتهم الشخصية حتى لا تتعرض للضياع ونسبة كبيرة ايضا لم تقم بعد بالتغيير للجواز المميكن.

وأضاف أنه حتى وإن كان “الجواز المميكن” موجود، فهناك مشكلة “الكفيل” لن يسمح بأعطاء اي مصري جواز سفره إلا في حالة السفر فقط وهذا أمر محسوم ومنتهي ومعروف لكل المصريين في الخارج خصوصا الخليج العربي.

وسرد شاهد العيان أن هناك “حسبة بسيطة” وهى أننا لو اعتبرنا أن عدد المصريين بالخارج مليون شخص.. وبعد إلغاء التصويت البريدي أصبح عدد المصوتين ٢٠٠ ألف.. وبعد القرار الاحمق الاخير اصبح عدد المصوتين اجمالا (ما بين نعم او لا .. تقريبا ١٠ الاف.

وختم حديثه بأنه سيتم استغلال الـ ٩٠٠ الف صوت الباقيين أسوء استغلال من الاخوان حيث سيتم اعتبارهم مقاطعين بالاكراه ومؤيدين للشرعية.