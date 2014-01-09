أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان، فى بيان مشترك اليوم الخميس، أن ألمانيا ستدمر بقايا من الأسلحة الكيميائية السورية على أراضيها.

وأكدت الوزارتان، "بناءً على طلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قررت الحكومة الفيدرالية أن تكون ألمانيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير فى تدمير الأسلحة الكيميائية السورية". وأوضح البيان، الذى يتناول بالتفصيل "التنفيذ العملى" للعملية، أن ألمانيا "لديها الرغبة والقدرة" على إزالة بقايا من هذه الأسلحة الكيميائية على أراضيها.

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