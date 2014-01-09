فرنسا توافق على بيع عقار طبى مشتق من القنب

وافقت الوكالة الوطنية لأمن العقاقير الطبية فى فرنسا على بيع عقار طبى مشتق من القنب، وذلك للمرة الأولى فى فرنسا.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية فى بيان اليوم الأربعاء، إنها ستسمح ببيع عقار "ساتيفكس"، الذى تنتجه شركة جى دابليو للأدوية، وهو عقار لعلاج تصلب صفائح الدم والآلام العصبية.

ويحتوى ساتيفكس على عنصرين من أشهر عناصر الماريجوانا، وهما "تى إتش سى-9 والكانابيديول".

وذكر الموقع الإلكترونى للشركة، أن العقار طرح فى أسواق 11 دولة وتمت الموافقة عليه فى أكثر من 12 دولة أخرى.

وهناك عدة بلدان خففت القيود على بيع المنتجات الطبية المستخرجة من القنب خلال السنوات الأخيرة.

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