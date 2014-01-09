أمن الشرقية يطلق الغاز لفض اشتباكات طلاب الإخوان بجامعة الزقازيق

دخلت قوات الأمن بالشرقية ، جامعة الزقازيق وأطلقت الغاز المسيل للدموع ، فى محاولة للسيطرة على الاشتباكات التي نشبت بين طلاب الإخوان وطلاب معارضين ، بعد خروج مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى .

شهدت اليوم جامعة الزقازيق اشتباكات عنيفة بين عدد من الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى وطلاب مستقلين بهندسة وآداب الزقازيق، بعد خروج مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من زملائهم ، والتنديد بقرار ادراج الإخوان جماعة إرهابية .

قام مسئولي الأمن الداخلي بالجامعة بإغلاق البوابات الرئيسية للجامعة، للسيطرة على الأوضاع ، وعدم دخول أى بلطجية بين الطلاب .