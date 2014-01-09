طارق رزق: أخرجت هيفا من كلاسيكية الأسود إلى الأحمر الناري!

استقبلت النجمة هيفا وهبي عامها الجديد بإطلالة نارية جريئة تمثلت باللون الأحمر الذي صبغت به شعرها، فانتقلت النجمة المعروفة بشعرها الأسود الليلي المميّز، بغمضة عين، إلى اللون الأحمر، ما شكل "صدمة جميلة لمحبيها".

وبعد مرور أسبوع على إطلالتها، تبيّن أنّ هيفا قامت بصبغ شعرها بالفعل، ولم تلجأ إلى الشعر المستعار، وكان المزيّن طارق رزق وراء اللون الأحمر. وقد علمنا أن هذه هي المرة الثانية التي تتعامل فيها هيفا مع المزيّن، وقد اتصلنا به ليخبرنا قصة هيفا والصبغة الجديدة.

وعن سبب اختياره هذا اللون، قال رزق: "أحببت أن أكسر اللون الأسود الروتيني الذي تعتمده هيفا منذ فترة طويلة؛ وكونها امراة جميلة وجريئة يعني أنّ الأحمر يليق بها وبشخصيتها وطبيعة ثيابها".

وأضاف: "كذلك من الجميل أن تطّل النجمة بصورة جديدة ومميّزة أكثر من ذي قبل؛ وواضح من ردات الفعل أنّ هيفا نجحت باللون الأحمر".

ورأى رزق أخيراً أنّه "لا يمكن لأيّ لون أن يظهر بهذا الجمال إلا من خلال العناية بالشعر، قبل الصباغ وبعده؛ وهذا كلام ينطبق على كلّ امرأة ترغب في إطلالة لافتة كالنجمات".

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