كيف تحضّرين أقنعة من الشوفان لبشرتك ؟

يُعرف الشوفان بعدد لا يستهان به من المنافع للبشرة؛ بالتالي، تكثر الأقنعة المصنوعة من الشوفان، والتي تستعين بها النساء لإعادة الحيوية إلى البشرة. وليس من الضروري الذهاب إلى المنتجع الصحي للاستفادة من هذه الأقنعة، إذ يمكنك إعدادها في المنزل بفضل الوصفات المنزلية التي سنقدّمها في ما يأتي. بالإضافة إلى النضارة التي يضفيها الشوفان على بشرتك، إنه يساعدك أيضاً في تجنب أمراض البشرة. ويُعرف أيضاً عن الشوفان أنه يوحّد لون البشرة ويجعلها أكثر نعومةً.

أعدي قناعاً عبر مزج ستّ ملاعق كبيرة من الشوفان وبعض المياه، من دون الإفراط في ذلك، للحصول على معجونة ملساء، غير كثيفة، يمكن تطبيقها على البشرة وتجهيزها بسرعة. ويمكنك الاستعاضة عن المياه بالحليب إن أردت أن تجعلي المعجونة مغذية أكثر. اتركي القناع على وجهك حتى بعد أن يجفّ لتعزيز فاعليته، واغسليه باستعمال المياه الباردة، وربّتي وجهك بمنشفة حتى يجفّ.

إن كانت بشرتك جافة، استعملي الوصفة التالية: اهرسي ثمرة من الموز، وأعدي كوباً مليئاً بالشوفان. بعد مزج المكوّنين أضيفي بعض الحليب الفاتر حتى الحصول على معجونة ناعمة. ضعيها على وجهك لخمسة عشر دقيقة على الأقل، وأزيلها عن وجهك بواسطة يديك المبلولتين. وبعد الانتهاء من ذلك، جففي وجهك بواسطة منشفة، وضعي الكريم المرطب عليها.

إن كنت تعانين من البثور، استعملي الوصفة التالية: ملعقة كبيرة من بودرة الشوفان وخمس قطرات من زيت اللوز والعصير الذي تحصلين عليه من نصف ليمونة. امزجي هذه المكونات، وستحصلين على معجونة ناعمة، يمكن وضعها على الوجه وتركها لمدة 20 دقيقة على الأقلّ. اغسلي القناع بواسطة المياه الباردة. وعند الانتهاء من هذا القناع، ضعي الكريم المرطب على البشرة لتجنب ظهور البثور مجدداً.

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