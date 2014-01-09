تميّزي بإطلالة جميلة مع Givenchy و Faces

تدعوك دار "جيفنشي" Givenchy ومحلات "وجوه" Faces للمشاركة في الحدث الأروع لهذا العام!

تريدين الحصول على بشرة مثالية؟ سنحقّق لك أمنيتك. فهذا الحدث مخصّص حصرياً لكِ وهو افتتاحية اكاديمية للمكياج !

ستحظَيْن بفرصة الإستفادة من جلسة تدريب وجهاً لوجه مع أحد الإختصاصيين. وفيها ستتعلّمين مهارات وضع المكياج للحصول على إطلالات مختلفة و تكوني متألقة طوال الوقت!

سيتواجد خبراء تجميل من دار "جيفنشي" Givenchy في محلات "وجوه" Faces لكي يشاركوك بخبراتهم في تقنيات المكياج ويعطوك نصائح مخصصة لكِ حول كيفية وضع المكياج على وجهك. ومن خلال استعمال جميع أدوات "جيفنشي" Givenchy بما في ذلك مستحضرَي "تان كوتور" Teint Couture وكريم الأساس "إيكلا ماتيسيم" Eclat Matissime الرائجين، ستكتسبين كافّة المهارات التي تخوّلك أن تصبحي خبيرة مكياج حقيقية!

تعلّمي إذاً كيفيّة وضع المكياج، وذلك في أقرب ركن لدار "جيفنتشي" Givenchy داخل محلات "وجوه" Faces حصرياً. اتّصلي بنا في أقرب وقت ممكن لحجز موعدك!

يمكنك التسجيل ف بين هذه الفترة : من 15 ولغاية 31 يناير 2014 حصرياً في محلات "وجوه" Faces.