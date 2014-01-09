أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

تميّزي بإطلالة جميلة مع Givenchy و Faces

Google+ Print
تميّزي بإطلالة جميلة مع Givenchy و Faces تميّزي بإطلالة جميلة مع Givenchy و Faces

تدعوك دار "جيفنشي" Givenchy ومحلات "وجوه" Faces للمشاركة في الحدث الأروع لهذا العام!
تريدين الحصول على بشرة مثالية؟ سنحقّق لك أمنيتك. فهذا الحدث مخصّص حصرياً لكِ وهو افتتاحية اكاديمية للمكياج !
ستحظَيْن بفرصة الإستفادة من جلسة تدريب وجهاً لوجه مع أحد الإختصاصيين. وفيها ستتعلّمين مهارات وضع المكياج للحصول على إطلالات مختلفة و تكوني متألقة طوال الوقت!
سيتواجد خبراء تجميل من دار "جيفنشي" Givenchy في محلات "وجوه" Faces لكي يشاركوك بخبراتهم في تقنيات المكياج ويعطوك نصائح مخصصة لكِ حول كيفية وضع المكياج على وجهك. ومن خلال استعمال جميع أدوات "جيفنشي" Givenchy بما في ذلك مستحضرَي "تان كوتور" Teint Couture وكريم الأساس "إيكلا ماتيسيم" Eclat Matissime الرائجين، ستكتسبين كافّة المهارات التي تخوّلك أن تصبحي خبيرة مكياج حقيقية!
تعلّمي إذاً كيفيّة وضع المكياج، وذلك في أقرب ركن لدار "جيفنتشي" Givenchy داخل محلات "وجوه" Faces حصرياً. اتّصلي بنا في أقرب وقت ممكن لحجز موعدك!
يمكنك التسجيل ف بين هذه الفترة : من 15 ولغاية 31 يناير 2014 حصرياً في محلات "وجوه" Faces.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي