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وفاة مواطنين بحادث مروري مروع في عجمان

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وفاة مواطنين بحادث مروري مروع في عجمان وفاة مواطنين بحادث مروري مروع في عجمان

توفي شابان مواطنان وتعرض مواطن آخر لإصابات بليغة وآسيوي لإصابات بسيطة إثر حادث تصادم بليغ وقع بين مركبتين في منطقة الصناعية الجديدة على شارع عجمان الدائري بالقرب من منطقة خان صاحب.

حيث كان صاحب المركبة المتسببة (ع.ن.أ إماراتي 22 سنة) يقود سيارته مسرعاً في طريق مزدوج ذو اتجاهين متعاكسين وقام بالتجاوز من الجهة اليمنى لكتف الطريق وفقد السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انحرافها وخروجها عن مسارها إلى الاتجاه المعاكس من نفس الطريق واصطدامها بمركبة أخرى قادمة يقودها (م.و.ف آسيوي)، وأسفر الحادث عن وفاة سائق المركبة المتسببة (ع.ن.ا إماراتي 22 سنة) ووفاة الراكب (خ.ح.ش إماراتي 17 سنة) فور وقوع الحادث، وإصابة الراكب الآخر(س.أ.م  إماراتي17 سنة) بإصابات بليغة، وتعرض السائق الآسيوي صاحب المركبة المتضررة إلى إصابات بسيطة، كما وقعت أضرار بليغة على المركبتين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى فوراً.

ودعا المقدم شعيب عبدالله كاجور مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى ضرورة الانتباه، وتجنب السرعة الزائدة وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وأثناء التجاوز وخاصة في الطرق المزدوجة، تجنباً  للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية الخطيرة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

 

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