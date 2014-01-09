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جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية فى تصنيف "ياهو"

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جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية فى تصنيف "ياهو" جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية فى تصنيف "ياهو"

صنفت جامعة المنصورة فى المرتبة الثامنة فى تقرير نشره موقع "ياهو" لقائمة أفضل 15 جامعة على مستوى الشرق الأوسط، حيث صنفت جامعة الملك سعود بالمملكة العربية بالمركز الأول، وتعد أكبر جامعة فى العالم فى المساحة، وصنفت جامعة المنصورة فى المركز الثامن.

كما احتلت جامعة عين شمس المركز الرابع عشر، وتلاها جامعة أسيوط فى المركز الخامس عشر، وتعد بذلك جامعة المنصورة هى الأولى على الجامعات المصرية التى صنفت من ضمن أفضل 15 جامعة على مستوى الشرق الأوسط.

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