جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية فى تصنيف "ياهو"

صنفت جامعة المنصورة فى المرتبة الثامنة فى تقرير نشره موقع "ياهو" لقائمة أفضل 15 جامعة على مستوى الشرق الأوسط، حيث صنفت جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بالمركز الأول، وتعد أكبر جامعة فى العالم فى المساحة، وصنفت جامعة المنصورة فى المركز الثامن.

كما احتلت جامعة عين شمس المركز الرابع عشر، وتلاها جامعة أسيوط فى المركز الخامس عشر، وتعد بذلك جامعة المنصورة هى الأولى على الجامعات المصرية التى صنفت من ضمن أفضل 15 جامعة على مستوى الشرق الأوسط.

للمزيد من أخبار المحافظات...

الصحة بالمنيا: انتظام العمل بجميع مستشفيات المحافظة

استقالة 3 أعضاء بالحرية والعدالة فى بنى سويف اعتراضاً على عنف الإخوان

مؤتمر جماهيرى لـ"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ للحشد بنعم للدستور

القنصل العام للسفارة السويسرية بالقاهرة تشكر مدير أمن البحر الأحمر

>