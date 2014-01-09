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طلاب الإخوان يتظاهرون بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن زميل لهم

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طلاب الإخوان يتظاهرون بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن زميل لهم طلاب الإخوان يتظاهرون بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن زميل لهم

قام طلاب منتمون لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، بتنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن عمر المصرى رئيس اتحاد كلية الآداب، وباقى زملائهم المقبوض عليهم.

وكانت قوات أمن الإسكندرية، قد ألقت القبض على الطالب عمر المصرى رئيس اتحاد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة.

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