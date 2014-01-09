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Marc Jacobs يختار Miley Cyrus كنجمة إعلانات صيف 2014

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Marc Jacobs يختار Miley Cyrus كنجمة إعلانات صيف 2014 Marc Jacobs يختار Miley Cyrus كنجمة إعلانات صيف 2014

وقع اختيار المصمم Marc Jacobs على النجمة المثيرة للجدل Miley Cyrus لتكون نجمة إعلانات مجموعته الصيفية لعام 2014.
وتظهر Miley Cyrus في صورة الحملة الإعلانية بلوك داكن اللون من مجموعة المصمم، ومن المقرر أن تطلق هذه الصورة في فبراير المقبل.
هذا التعاون لا يأتي كمفاجأة، إذ عرفت Miley Cyrus كواحدة من أكبر المعجبات بتصاميم Marc Jacobs، وقد سبق أن تعاونا معاً في العديد من المناسبات.
شاهدي في الصور بعض إطلالات Miley Cyrus بتصاميم Marc Jacobs المتميزة.

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