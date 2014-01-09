أجمل الإطلالات من حفل People's Choice

كانت ليلة البارحة ليلة ساهرة لحفل "People's Choice 2014"، وإعلان غير رسمي لبداية موسم السجادة الحمراء.

في هذا الموسم تتسنى لنا رؤية أجمل إطلالات النجمات في إطلالات متكاملة تظهر في كل منها بصمة مميزة وستايل فريد يمكن أن تستوحي منه ما يتناسب مع إطلالتك.

تتميز سهرة "Peoples Choice" بالإطلالات البسيطة والمريحة التي تطغى على سجادتها الحمراء، وقد شاهدنا عدداً من الإطلالات التي لفتتنا بنعومتها، فعلى سبيل المثال: اختارت الممثلة الأنيقة Sandra Bullock فستاناً مورداً بألوان جذّابة ونسّقته بطريقة عصرية مع حذاء أخضر بكعب عالٍ، بينما اختارت Allison Williams فستاناً قصيراً باللون الأزرق .

خطفت مقدمتا الحفل Kat Dennings وBeth Behrs، ونجمتا مسلسل "2 Broke Girls"، الأنظار بإطلالات مثالية على السجادة الحمراء، وقد فاجأننابتغييرها عدة مرات على منصة الحفل أثناء التقديم، أما عارضة الأزياء الشهيرة Heidi Klum فقد ظهرت بتصميم Armani مميز باللونين الأسود والفضي، وقد ظهر هذان اللونان في إطلالة الممثلة الشابة Nina Dobrev بفستانها الجميل من تصميم Jenny Packham.

لفتنا تكرار اللون الأبيض في العديد من الإطلالات في هذا الحفل، مثل: Adelaide Kane، Jennifer Hudson، Sadie Calvano، وأجمل إطلالة باللون الأبيض كانت من نصيب الجميلة Jessica Alba بفستان ضيق من تصميم Jason Wu.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من حفل "Peoples Choice".

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