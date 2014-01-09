ميسي: تعافيت جسديا ونفسيا خلال فترة الراحة

(إفي) - صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، بأنه لا يشغل باله كثيرا بالجوائز الفردية لأنه يعتبر أن الانتصارات الجماعية أكثر أهمية بالنسبة له.

وفي تصريحات تناقلتها صحيفة (سبورت) الإسبانية اليوم الخميس أكد ميسي أنه سيحضر حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب، والذي سيقام في زيورخ يوم الاثنين المقبل.

وفي هذا الصدد أضاف: "سأذهب إلى زيورخ، هذا أمر واضح، فمن الرائع أن أكون بين أفضل ثلاثة لاعبين بغض النظر عن النتيجة في النهاية. فبالنسبة لي أهم الجوائز هي الجوائز الجماعية، رغم أنه من الجيد الفوز بهذه الجائزة".

وفيما يتعلق بعودته إلى اللعب مجددا مع البرسا أمس في مباراة خيتافي ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وإحرازه هدفين بعد غياب شهرين للإصابة، قال ميسي إنه راض عن أدائه وسعيد به لأنه جاء رغم ابتعاده كثيرا عن المستطيل الأخضر.

وأضاف أنه لم يشعر بألم أمس رغم معاناته الكبيرة خلال الشهرين الماضيين بسبب الإصابة العضلية التي عانى منها، مبينا أنه حصل خلال فترة تعافيه على راحة جسدية ونفسية كان يحتاجها بالفعل للابتعاد عن كل شيء والبقاء في بلاده.

وأكد ميسي: "لقد كنت سعيدا جدا في بلادي والآن تمكنت من العودة وتحدوني الكثير من الآمال. إنه يوم رائع بالنسبة لنا".

وكان برشلونة قد حقق الفوز أمس على خيتافي برباعية نظيفة، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من ربع نهائي بطولة كأس الملك.