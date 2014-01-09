الاتحاد الانجليزي يحقق مع مويس بسبب انتقادات التحكيم

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التحقيق في واقعة انتقاد ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد للتحكيم في مباريات فريقه.

وكان مويس قد أكد أن لاعبي يونايتد لا يلعبون فقط أمام الأندية الأخرى بل أمام الحكام وذلك بعد الخسارة من سندرلاند في كأس رابطة المحترفين.

ومن المنتظر أن يفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في تعليقات مويس وهو ما قد يعرضه للغرامة أو الإيقاف إذا ثبت إدانته.

ويعاني مانشستر يونايتد مؤخرا من هزائم متتالية أطاحت به خارج كأس إنجلترا كما صعبت وضعه في جدول الترتيب بالإضافة لخسارة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.