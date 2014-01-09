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اليوم.. مؤتمر جماهيري لـ"المصريين الأحرار" بدسوق لتأييد الدستور

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اليوم.. مؤتمر جماهيري لـ"المصريين الأحرار" بدسوق لتأييد الدستور اليوم.. مؤتمر جماهيري لـ"المصريين الأحرار" بدسوق لتأييد الدستور

كتب : كرم القرشي الخميس 09-01-2014 11:47

أعلن حمدى المنسي، مسؤول لجنة الإعلام بحزب المصريين الأحرار بدسوق، أن الحزب سينظم في الخامسة من مساء اليوم، مؤتمرا جماهيريا بقاعة الشعب بمدينة كفرالشيخ؛ لحشد المواطنين ودعوتهم للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، المزمع الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الجاري.

ويشارك في المؤتمر الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام الحزب، وشهاب وجيه، المتحدث الإعلامي، والمهندس حسام عزالدين، منسق عام المحافظة، وعدد من قيادات الحزب والقوى السياسية والشعبية والثورية.

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